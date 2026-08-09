Día de la Niñez: Panoramas gratuitos para disfrutar este domingo en Santiago

09 ag. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

Juegos, teatro, literatura y distintas actividades recreativas marcarán este domingo 9 de agosto, jornada en que se celebra el Día de la Niñez y que tendrá una amplia oferta de panoramas para disfrutar en familia en diferentes puntos de la Región Metropolitana.

Para quienes todavía no han decidido cómo celebrar, distintas municipalidades y espacios de la capital prepararon actividades dirigidas especialmente a niños y niñas, varias de ellas gratuitas.

En Puente Alto, una de las alternativas estará en el Pueblito Las Vizcachas, donde la celebración contempla un tobogán de nieve, espectáculos en vivo y una nueva edición de la Feria Manía Geek. La propuesta tendrá espacios inspirados en universos como Tim Burton, Harry Potter, Studio Ghibli y el mundo medieval.

La Pintana también tendrá actividades durante este domingo. Una de ellas será el Festival Internacional de Teatro Familiar, que presentará El Gigante Egoísta, montaje de la Fundación Teatro Museo del Títere y del Payaso de Valparaíso. A ello se sumará una Corrida Familiar organizada en la comuna.

En Estación Central, en tanto, se desarrollará la Fiesta de la Niñez, jornada que reunirá diferentes actividades recreativas destinadas a los niños, niñas y sus familias.

Otra alternativa estará en Renca, con la cuarta versión del Festival de la Lectura y la Niñez. La programación contempla funciones de cine, obras de teatro, talleres y un bingo literario, además de stands de editoriales y food trucks. Durante la actividad también se realizará la premiación del concurso “Renca Cuenta en 132”.

La Florida se suma a las comunas con alternativas para celebrar la jornada, con actividades recreativas y espacios destinados a compartir en familia.

A estas opciones se agregan distintos panoramas culturales disponibles durante agosto en Santiago. La Municipalidad de Santiago mantiene una programación gratuita dedicada a la niñez, que considera actividades vinculadas al teatro, la recreación, la cultura y el medioambiente.

También existen alternativas en espacios tradicionales de la capital, como el Museo Nacional de Historia Natural y el entorno del cerro San Cristóbal, que aparecen entre los panoramas familiares destacados para celebrar este domingo.

De esta manera, desde actividades al aire libre hasta teatro y literatura forman parte de las opciones disponibles para transformar este Día de la Niñez en una jornada para salir, jugar y compartir en familia.

Todo sobre Día del Niño