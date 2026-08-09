Ofrecen alojamiento y capacitación: Buscan voluntarios para cuidar caballos y animales rescatados en Nueva Zelanda

09 ag. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular oportunidad para quienes aman los animales y la vida al aire libre se encuentra disponible en Nueva Zelanda, donde el santuario animal Kind Farm busca voluntarios internacionales para colaborar en el cuidado de distintas especies rescatadas.

El recinto está ubicado en Cardrona Valley, en la región de Otago, en la Isla Sur del país, y alberga caballos, ponis, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos, gallinas y otros animales que fueron abandonados, maltratados o que quedaron sin hogar.

La propuesta permite a los participantes convivir con los animales y desarrollar distintas labores dentro del santuario, además de acceder a alojamiento durante su estadía y capacitación para realizar las tareas.

¿Qué beneficios ofrece?

Entre las condiciones destacadas para los voluntarios se encuentran:

Alojamiento dentro del santuario.

Capacitación para realizar las labores diarias.

Convivencia con caballos, ponis, burros y otras especies rescatadas.

Experiencia en un entorno rodeado de naturaleza y montañas.

No se exige experiencia previa en el cuidado de animales. Desde la organización señalan que buscan personas responsables, comprometidas y con un interés genuino por el bienestar animal.

¿Qué tareas deberán realizar?

Las labores están relacionadas principalmente con el cuidado de los animales y el mantenimiento del recinto.

Entre ellas se encuentran alimentar a las distintas especies, cepillar y cuidar caballos, ponis y burros, limpiar corrales, establos y potreros y mantener los espacios comunes.

Los voluntarios también pueden colaborar en la plantación de árboles, el cuidado del vivero y los paseos de los animales para que puedan ejercitarse.

kindfarm.south

Un santuario rodeado de naturaleza

Además de la experiencia dentro de Kind Farm, su ubicación permite acceder a algunos de los principales atractivos naturales de la Isla Sur.

El santuario se encuentra aproximadamente a 15 minutos de Wanaka y 40 minutos de Queenstown, dos destinos reconocidos por sus paisajes montañosos, lagos y actividades al aire libre.

La zona también cuenta con centros de esquí, parques naturales y senderos para realizar trekking.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden revisar el proceso de postulación directamente en la página oficial de Kind Farm, donde se especifican las condiciones, duración de la estadía y requisitos del programa.

Sin embargo, antes de viajar es importante revisar las condiciones migratorias correspondientes a cada nacionalidad.

En el caso de Chile, el ingreso como visitante puede requerir una NZeTA, pero eso no significa automáticamente que la persona pueda llevar a cabo actividades de voluntariado bajo esas condiciones.

La situación dependerá de si las labores realizadas y los beneficios recibidos son considerados trabajo por las autoridades migratorias. Por ello, quienes estén interesados deberían verificar directamente con Immigration New Zealand qué autorización corresponde antes de comprar pasajes o comenzar el voluntariado.

También es recomendable viajar con pasaporte vigente y contar con un seguro de viaje que incluya cobertura médica durante la estadía.