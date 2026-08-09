"Lo intimidan con armas de fuego por dos costados": Fiscal detalla intento de asalto a escolta del exministro Luis Cordero

09 ag. 2026 - 07:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario activo de Carabineros, que se desempeña como escolta del exministro de Estado Luis Cordero, fue víctima de un intento de robo con intimidación durante la noche del sábado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por el fiscal Fernando Ceballos Araya, de la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el funcionario se encontraba al interior del vehículo asignado para sus labores de protección cuando fue abordado por otro automóvil en el que se desplazaban cuatro sujetos.

"En ese contexto, fue abordado por un vehículo con cuatro sujetos de forma preliminar al interior, de los cuales descienden tres de ellos. Permanece un sujeto al volante del vehículo y lo intimidan con armas de fuego por dos costados, tanto por el costado del copiloto y por el costado del conductor", detalló el persecutor.

El escolta se identificó como funcionario de Carabineros y utilizó su arma de servicio para repeler el asalto. "En ese contexto, se identifica como funcionario de carabineros, logra repeler el robo mediante el uso de su arma de servicio, percuta algunos disparos de acuerdo a los antecedentes preliminares y evidencia en el sitio del suceso, y los sujetos se dan a la fuga", explicó Ceballos.

Persecución terminó con cuatro detenidos

Tras el intento de robo, los sujetos huyeron del lugar. Según relató el fiscal, inicialmente uno de ellos escapó corriendo, mientras los otros abordaron nuevamente el vehículo en el que se movilizaban.

Los antecedentes fueron comunicados de inmediato a Carabineros y a personal municipal, quienes iniciaron un seguimiento por distintas calles de Vitacura. "Se inicia un seguimiento en la propia comuna de Vitacura, por diferentes calles sin perder de vista en ningún momento el vehículo, hasta que estos toman diversas autopistas", señaló el fiscal.

La persecución continuó por las autopistas, hasta que los sujetos protagonizaron dos colisiones durante su huida.

"Se dan a la fuga hasta que colisionan con el propio vehículo municipal para continuar su huida y posteriormente también colisionan con una camioneta de una persona que transitaba por la autopista específicamente", detalló Ceballos.

Finalmente, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos. Se trata de tres adultos y un adolescente, según los antecedentes entregados por el Ministerio Público.

"Tenemos cuatro personas detenidas que son los cuatro ocupantes que fueron seguidos desde la comuna de Vitacura donde se verificó el hecho, y son tres adultos y un adolescente de acuerdo a los antecedentes que tenemos", confirmó el fiscal.

Exministro se encontraba dentro del domicilio

Respecto del contexto en que ocurrió el intento de robo, el fiscal explicó que el exministro Luis Cordero se encontraba al interior de un domicilio, mientras su escolta permanecía en el exterior esperando en el vehículo.

"De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el ministro se encontraba al interior del domicilio y el escolta estaba esperándolo afuera, a bordo del vehículo utilizado para estos efectos", indicó. Ceballos agregó que Cordero había llegado al lugar pocos minutos antes de que ocurriera el hecho.

"El ministro había llegado escasos minutos antes de acuerdo a la información preliminar que tenemos, hace muy pocos minutos, alrededor de diez minutos hasta la ocurrencia del hecho", sostuvo.

Por ahora, el Ministerio Público indaga si existió algún seguimiento previo al vehículo en el que se encontraba el escolta y si hay más personas involucradas.

"Estamos haciendo análisis de imágenes, hay mucha evidencia que hay que cotejar, declaraciones que se están revisando, como imágenes de las inmediaciones y también de los puntos por donde se dieron a la fuga estos sujetos", explicó el persecutor.

No se registran personas lesionadas

El fiscal confirmó que, hasta el momento, no se registran personas lesionadas a raíz del procedimiento.

Además, Ceballos precisó que la investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad, declaraciones y otras evidencias para determinar las circunstancias del intento de robo y establecer si existen otros involucrados.

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