Nelson Tapia renuncia a Imperial Unido tras protagonizar accidente: Exfutbolista volcó manejando bajo los efectos del alcohol

08 ag. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Tras protagonizar un accidente de tránsito, el exportero de la selección chilena, Nelson Tapia, presentó su renuncia como entrenador del club Imperial Unido, que milita en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol nacional.

Nelson Tapia renuncia tras accidente de tránsito

Pese a que la institución sureña señaló que la decisión de Tapia, de 59 años, se debió a "motivos personales", pareciera ser un hecho que la decisión fue gatillada luego de que quien fuera arquero de Chile en el Mundial de Francia 98 chocara en estado de ebriedad en la región del Maule.

Tapia fue trasladado hasta un centro asistencial, donde se mantuvo por cinco horas y fue sometido a diversos exámenes tras el volcamiento de su vehículo. Ahí se determinó que no presentó lesiones de gravedad.

En el centro hospitalario también se le realizó la alcoholemia correspondiente, que marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre. Tapia quedó apercibido y posteriormente puesto en libertad. Pese a ello, podría enfrentar diversas sanciones.

No es su primer accidente en estado de ebriedad

Cabe mencionar que el otrora arquero ya había sufrido un accidente vehicular, en 2010, también en estado de ebriedad.

"El Club Deportivo Imperial Unido informa que, por motivos personales, Nelson Tapia ha decidido dejar su cargo como director técnico de nuestro primer equipo. Como institución, respetamos plenamente su decisión y solicitamos a nuestra comunidad respetar su privacidad y la de su familia en este momento", señaló el club en un comunicado.

"Agradecemos profundamente el gran trabajo realizado por Nelson junto a nuestros jugadores, especialmente con los más jóvenes, dejando una importante huella tanto en lo deportivo como en lo humano. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", agregaron.

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