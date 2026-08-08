Cobrará $39.990 para reunirse con sus fans: Sammis Reyes inicia gira nacional para promocionar su libro

08 ag. 2026 - 18:20 hrs.

Sammis Reyes, el primer y único chileno que hasta ahora ha jugado en la liga de fútbol americano (NFL), publicó recientemente su primer libro: "Elige o elegirán por ti".

El primer libro de Sammis Reyes

"No solo lanzamos un libro. Compartimos una convicción: que una sola decisión puede cambiar el rumbo de una vida", comentó la pareja de Emilia Dides sobre su primera publicación como autor.

Según ha contado, su libro "representa años de aprendizajes, desafíos y conversaciones que hoy cobran sentido al poder compartirlas con ustedes".

"Ver este proyecto nacer rodeado de personas que han sido parte de este camino fue, sin duda, el mejor regalo", señaló finalmente el padre de Mía Ignacia Reyes Dides.

Encuentro con Sammis Reyes por casi $40 mil

"Elige o elegirán por ti" tiene un valor de $19.990, pero Sammis no solo se quiso quedar en ello, ya que también organizó una gira nacional para compartir con todos sus fanáticos.

Sin embargo, el valor de estos encuentros ha generado algo de polémica, ya que para llevarse una dedicatoria personalizada, participar de la charla, obtener una foto oficial, además de un café y otros bebestibles, habrá que desembolsar $39.990.

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