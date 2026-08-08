Paradisíaca isla griega busca voluntarios para cuidar gatos cinco horas diarias: Ofrecen desayuno y alojamiento gratis

08 ag. 2026 - 18:00 hrs.

¿Alguna vez has pensado en viajar a otro país para trabajar o buscar nuevas oportunidades? Porque una organización europea busca reclutar personas que estén interesadas en vivir gratis con algunos lujos en una paradisíaca isla.

Se trata de una oferta soñada en la que ofrecen alojamiento, desayuno y un trabajo de solo cinco horas por cuidar gatos rescatados de las calles.

Detrás de esta increíble oferta está la organización Syros Cats, que se dedica al cuidado y rescate de gatos abandonados y que tiene origen en Grecia.

¿En qué consiste la oferta en una isla griega?

De este modo, gracias a su reducido horario de trabajo, quienes cumplan las condiciones podrán vivir sin pagar alojamiento, con desayuno para todos los días y de recorrer las paradisíacas islas de la costa de Grecia.

Concretamente, el ofrecimiento consiste en alojamiento, desayuno diario, cinco horas de trabajo por jornada, un día libre a la semana y la posibilidad de colaborar en el rescate y bienestar de los felinos.

Esta oferta no incluye salario, solo los beneficios mencionados.

¿Cuáles son los requisitos?

Este trabajo busca colaboradores para la temporada 2027. Las postulaciones se abrirán en septiembre en el portal web de la organización. Los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Saber inglés (nivel básico o intermedio).

Tener la condición física necesaria para las tareas requeridas.

Estar a gusto conviviendo con gatos.

Permanecer el tiempo que la organización requiera.

Además, el postulante debe conocer y verificar las condiciones migratorias para ingresar a Grecia.

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