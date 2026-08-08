Asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra y podrá verse sin telescopio

08 ag. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 13 de abril de 2029, el asteroide 99942 Apophis protagonizará uno de los acercamientos más llamativos de un objeto de este tipo a la Tierra.

El cuerpo rocoso pasará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia equivalente a cerca de una décima parte de la que existe entre la Tierra y la Luna.

Su paso será tan cercano que podrá ser observado a simple vista desde algunas zonas de África, Europa y Asia, siempre que las condiciones de observación sean favorables.

¿Cómo se podrá ver?

Durante el sobrevuelo, Apophis podrá observarse como un punto luminoso similar a una estrella que se desplaza por el cielo, por lo que no será necesario contar con un telescopio en las zonas donde alcance suficiente brillo.

Sin embargo, su visibilidad dependerá de la ubicación, la hora y las condiciones del cielo. El asteroide tiene un tamaño estimado de varios cientos de metros y, por sus dimensiones, suele compararse con estructuras como la Torre Eiffel.

¿Existe riesgo de que impacte la Tierra?

Apophis generó preocupación desde su descubrimiento en 2004, cuando los primeros cálculos estimaron una posibilidad de impacto en 2029 de aproximadamente 2,7%.

Sin embargo, nuevas observaciones realizadas durante los años siguientes permitieron determinar con mayor precisión su trayectoria.

En 2021, la NASA descartó el riesgo de impacto de Apophis con la Tierra durante al menos los próximos 100 años y el asteroide fue retirado de la lista de objetos considerados una amenaza. Por lo tanto, no existe riesgo de impacto durante su acercamiento de 2029.

Un laboratorio natural para los científicos

Más allá de la posibilidad de observarlo, el acercamiento será una oportunidad excepcional para estudiar cómo la gravedad terrestre afecta a un asteroide.

La enorme proximidad podría producir modificaciones en su trayectoria y en algunas de sus características físicas, entregando información sobre la composición y estructura de estos cuerpos.

Un evento astronómico único

El paso de Apophis será especialmente relevante porque pocos asteroides de su tamaño se acercan tanto a la Tierra sin representar un peligro de impacto.

Además de convertirse en un espectáculo astronómico para millones de personas, el fenómeno permitirá a los científicos estudiar en condiciones excepcionales el comportamiento de un objeto cercano a nuestro planeta.

Y aunque Apophis no representa una amenaza para la Tierra en 2029, su visita servirá también como una oportunidad para poner a prueba tecnologías y estrategias que podrían ser fundamentales frente a futuros asteroides que sí pudieran representar un riesgo.

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