Eclipse Solar Total del 12 de agosto: ¿Desde dónde se podrá ver?

29 jul. 2026 - 10:58 hrs.

Uno de los eventos astronómicos más llamativos de 2026 ocurrirá el próximo 12 de agosto, cuando un eclipse solar total pueda ser observado desde determinados puntos del planeta.

Durante unos minutos, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar y provocando un inusual oscurecimiento del cielo.

Este espectáculo natural es seguido tanto por especialistas como por quienes disfrutan de la astronomía. Se trata de un fenómeno poco frecuente que suele captar la atención de miles de personas.

Sin embargo, no todos podrán presenciar este eclipse en las mismas condiciones, ya que únicamente algunas regiones tendrán una vista privilegiada del fenómeno. A continuación, te contamos cuáles son.

Estas son las zonas del mundo que tendrán oscuridad

Según la NASA, el eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

En el caso de Rusia, el fenómeno ocurrirá al mediodía. En Groenlandia e Islandia, el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer.

En España y en el extremo noroeste de Portugal, el Sol no se eclipsará por completo hasta bien entrada la tarde, poco antes del ocaso.

Para la mayoría de los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante menos de dos minutos.

Para quienes estén muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse —en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte—, la totalidad durará un poco más, pero no superará los dos minutos y medio.

Además, otros lugares del hemisferio norte tendrán un eclipse solar parcial ese día, incluidas partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Recomendaciones para observar el eclipse

Para disfrutar del evento de forma segura, es fundamental utilizar protección ocular durante las fases parciales, ya que solo durante la totalidad será posible observar el eclipse sin filtros.

Al observar un eclipse solar parcial directamente con los ojos, siempre debes mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes, por muy oscuras que sean.

Tampoco se debe mirar el Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, unos binoculares o cualquier otro dispositivo óptico, ni siquiera con gafas para eclipses o un visor solar manual. Los rayos solares concentrados perforarán el filtro y causarán lesiones oculares graves.

Para observar el Sol de manera segura, se debe colocar un filtro solar especial en la parte frontal de cualquier telescopio, binocular, lente de cámara u otro dispositivo óptico.

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