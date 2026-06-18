Así será el eclipse solar más largo del siglo: ¿Cuándo es y desde dónde se podrá ver?

18 jun. 2026 - 18:25 hrs.

Los amantes de la astronomía ya tienen una fecha marcada en el calendario. En los próximos meses se producirá un eclipse solar total histórico que, según datos confirmados por la NASA, será el más largo del siglo.

¿Cuándo será el eclipse?

El esperado eclipse de larga duración será el próximo 2 de agosto de 2027, jornada en la que buena parte del planeta Tierra quedará bajo la absoluta oscuridad.

¿Cuánto va a durar el eclipse más largo del siglo?

La NASA confirmó que el eclipse alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta. Una cifra inédita que no volverá a repetirse con esta magnitud hasta dentro de un siglo y medio.

La explicación del eclipse

El fenómeno se explica por una perfecta sincronía en el espacio: la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), por lo que se verá más grande de lo habitual, mientras que el Sol se ubicará en su punto más lejano (apogeo).

El resultado será una sombra terrestre excepcionalmente prolongada, convirtiendo este eclipse en el más largo del siglo XXI. Durante la totalidad, el cielo se oscurecerá al punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta.

También se producirán fenómenos breves pero impactantes: las Perlas de Baily, destellos de luz causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna, y el llamado Anillo de diamante, un efecto visual en que solo deja visible un punto brillante de luz similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos.

¿Se podrá ver desde Chile?

Lamentablemente, el territorio chileno y sudamericano quedará fuera de la trayectoria directa del eclipse.

La franja de totalidad del eclipse cruzará principalmente el norte de África, Oriente Medio y partes de Europa. Entre los puntos más privilegiados del mundo para el avistamiento científico destaca la histórica ciudad de Luxor, en Egipto, donde el eclipse alcanzará su mayor duración.

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