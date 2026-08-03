Miss Universo Chile 2026: Dominga López de Viña del Mar se corona y representará a nuestro país en Puerto Rico

03 ag. 2026 - 01:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 3 de agosto se definió a la nueva soberana de la belleza nacional. Se trata de Dominga López, representante de Viña del Mar, quien se coronó como la ganadora de Miss Universo Chile 2026.

La gran final, transmitida por las pantallas de Mega y conducida por Julio César Rodríguez, fue el hito de cierre de un certamen que comenzó con 30 candidatas de distintas zonas del país, pasando por una semifinal donde solo 13 lograron llegar a la instancia decisiva.

La sucesora de la corona nacional

Con su triunfo, Dominga López recibe la corona que anteriormente ostentaron figuras reconocidas de la escena nacional como Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll.

Ahora, la flamante reina de belleza comenzará su etapa de preparación internacional con miras al próximo 24 de noviembre, fecha en la que viajará a Puerto Rico para representar a Chile en la versión internacional de Miss Universo.

El podio final y el camino a la corona

El camino no fue sencillo. Tras semanas de pruebas y pasarelas, el jurado seleccionó a 11 de las finalistas, mientras que las dos restantes ingresaron a la etapa decisiva gracias a la votación del público. En el tramo final de la gala, el certamen redujo la competencia en un Top 3.

En la definición del podio, la conocida participante Catalina Vallejos, representante de Pucón, se quedó con el tercer lugar de la competencia, mientras que Scarlette Hermosilla, de Lo Barnechea, obtuvo el segundo puesto. Finalmente, Dominga López logró imponerse en definitiva, convirtiéndose en la nueva Miss Universo Chile.