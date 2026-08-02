Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La noche de este domingo 2 de agosto, a las 23:37 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 16 km al sureste de La Serena, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 50 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.