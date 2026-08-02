Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

02 ag. 2026 - 23:52 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo 2 de agosto, a las 23:37 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 16 km al sureste de La Serena, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 50 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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