Suspenden las clases para este lunes en comunas de tres regiones por sistema frontal: Revisa el listado

02 ag. 2026 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este lunes 3 de agosto en comunas de tres regiones del país, debido a los efectos del sistema frontal que continúa afectando a la zona centro-sur de Chile.

¿Qué regiones están incluidas en el anuncio?

De acuerdo con la información oficial entregada por el Gobierno, las comunas donde se suspenderán las clases este lunes son las siguientes:

Región del Maule : Constitución y Molina.

: Constitución y Molina. Región de Ñuble : Provincia de Itata (Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu), además de las comunas de Quillón, Bulnes y San Ignacio.

: Provincia de Itata (Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu), además de las comunas de Quillón, Bulnes y San Ignacio. Región de La Araucanía: Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol.

Desde el Mineduc precisaron que la suspensión de clases regirá para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media, como medida preventiva frente a las condiciones meteorológicas pronosticadas para la jornada.

Por efectos del sistema frontal, se suspenden las clases para mañana lunes 3 de agosto en las siguientes regiones:



•Región de Maule, en las comunas de Constitución y Molina. pic.twitter.com/4j1ylWZdvo — Ministerio de Educación (@Mineduc) August 2, 2026

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