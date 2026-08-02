¿El reposo de una licencia médica debe hacerse en la casa?

02 ag. 2026 - 20:30 hrs.

Una de las dudas más frecuentes entre quienes hacen uso de una licencia médica es si el reposo debe cumplirse obligatoriamente en el domicilio registrado.

Esto se debe a que el reposo forma parte del tratamiento médico destinado a restablecer la salud del paciente.

¿Se puede cumplir el reposo fuera del domicilio?

Sí. Según informa la Dirección del Trabajo, el médico tratante es quien define el lugar donde deberá cumplirse el reposo prescrito y deja constancia de ello al emitir la licencia médica.

En algunos casos, el profesional puede considerar que permanecer fuera del domicilio o realizar determinadas actividades recreativas favorece el proceso de recuperación del trabajador.

De acuerdo con la normativa, en licencias médicas otorgadas por patologías psiquiátricas, el médico puede indicar que el paciente salga de su casa para realizar actividades de carácter recreativo como parte del tratamiento.

Cuando esto ocurre, el profesional debe dejar expresamente registrada esa indicación en la licencia médica, utilizando el casillero "Otro", donde especifica el lugar o la modalidad en que deberá efectuarse el reposo.

Por ello, cambiar el lugar de reposo por decisión propia o sin la autorización del profesional podría generar inconvenientes durante la revisión de la licencia médica.

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