Ni GPS ni reconocimiento facial: Las tecnologías que no podrán usarse para fiscalizar reposo por licencias médicas

21 jul. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del endurecimiento de los controles sobre el uso de licencias médicas, la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) precisó qué herramientas no podrán utilizar las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento del reposo médico.

A través de un dictamen emitido el 1 de julio, el organismo concluyó que la Compin y las Isapres no están autorizadas para emplear tecnologías con el fin de verificar si una persona cumple con el reposo indicado, incluso cuando exista consentimiento del trabajador.

Entre estas se encuentran el GPS, reconocimiento facial, biometría u otros sistemas similares.

¿Qué establece el dictamen?

La interpretación de la autoridad surgió luego de una consulta realizada por una Isapre sobre la posibilidad de incorporar este tipo de herramientas.

Según la Suceso, la legislación vigente sobre licencias médicas sostiene que el uso de estas tecnologías implicaría el "tratamiento de datos personales de carácter sensible y la realización de actuaciones de control" que hoy en día no cuentan con una habilitación legal expresa dentro del marco que regula las licencias médicas.

En el documento también se indica que, si en el futuro se quisieran utilizar tecnologías para estos controles, primero sería necesario que existiera una norma legal que establezca expresamente su aplicación, "alcance, finalidades, garantías y mecanismos de supervisión", concluyeron desde el organismo.

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