Cortes de luz por sistema frontal: Más de 100 mil clientes están sin suministro eléctrico a nivel nacional

21 jul. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de familias se encuentran sin suministro eléctrico debido al sistema frontal que en los últimos días ha afectado a distintas zonas del país. La región de Coquimbo figura como una de las más afectadas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es la entidad encargada de dar a conocer el reporte a nivel nacional de hogares sin servicio (puedes presionar en el siguiente enlace para ver tu situación). }

Las cifras se actualizan automáticamente cada una hora.

Más de 100 mil clientes sin energía eléctrica a nivel nacional

De acuerdo al organismo, a las 11:00 horas de este martes 21 de julio, hay 108.851 hogares sin energía eléctrica en todo el territorio nacional. Esto se traduce en que el 98,6% de los clientes cuenta con servicio.

La región más afectada es Coquimbo, seguida por la de Valparaíso y luego La Araucanía (sin contar la RM). En cuanto a la Metropolitana, posee 4.884 viviendas sin electricidad.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 7

Tarapacá: 137

Antofagasta: 164

Atacama: 3.532

Coquimbo: 39.105

Valparaíso: 38.941

Región Metropolitana: 4.884

O'Higgins: 1.172

Maule: 1.495

Ñuble: 462

Biobío: 1.296

La Araucanía: 13.622

Los Ríos: 1.147

Los Lagos: 2.729

Aysén: 42

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

El Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) recomiendan ante un corte de luz desenchufar todos los aparatos eléctricos para evitar que se quemen o sufrar daños irreparables debido a las variaciones de voltaje.

En este sentido, se aconseja desconectar de la corriente artefactos como televisores, computadores, microondas y módems, entre otros. En cuanto al refrigerador, es prudente evitar abrirlo, puesto que estando cerrando mantiene el frío por aproximadamente cuatro horas.

Cuando la luz regrese, es necesario esperar unos 10 a 15 minutos para que el voltaje se estabilice. Una vez transcurrido ese tiempo, se pueden volver a conectar los elementos.

Todo sobre Sistema frontal