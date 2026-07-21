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Cortes de luz por sistema frontal: Más de 100 mil clientes están sin suministro eléctrico a nivel nacional

¿Qué pasó?

Miles de familias se encuentran sin suministro eléctrico debido al sistema frontal que en los últimos días ha afectado a distintas zonas del país. La región de Coquimbo figura como una de las más afectadas. 

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es la entidad encargada de dar a conocer el reporte a nivel nacional de hogares sin servicio (puedes presionar en el siguiente enlace para ver tu situación). }

Las cifras se actualizan automáticamente cada una hora.

Más de 100 mil clientes sin energía eléctrica a nivel nacional

De acuerdo al organismo, a las 11:00 horas de este martes 21 de julio, hay 108.851 hogares sin energía eléctrica en todo el territorio nacional. Esto se traduce en que el 98,6% de los clientes cuenta con servicio. 

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La región más afectada es Coquimbo, seguida por la de Valparaíso y luego La Araucanía (sin contar la RM). En cuanto a la Metropolitana, posee 4.884 viviendas sin electricidad. 

Revisa el estado de todas las regiones

  • Arica y Parinacota: 7
  • Tarapacá: 137
  • Antofagasta: 164
  • Atacama: 3.532
  • Coquimbo: 39.105
  • Valparaíso: 38.941
  • Región Metropolitana: 4.884
  • O'Higgins: 1.172
  • Maule: 1.495
  • Ñuble: 462
  • Biobío: 1.296
  • La Araucanía: 13.622
  • Los Ríos: 1.147
  • Los Lagos: 2.729
  • Aysén: 42

¿Qué hacer en caso de corte de luz?

El Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) recomiendan ante un corte de luz desenchufar todos los aparatos eléctricos para evitar que se quemen o sufrar daños irreparables debido a las variaciones de voltaje.

En este sentido, se aconseja desconectar de la corriente artefactos como televisores, computadores, microondas y módems, entre otros. En cuanto al refrigerador, es prudente evitar abrirlo, puesto que estando cerrando mantiene el frío por aproximadamente cuatro horas.

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Cuando la luz regrese, es necesario esperar unos 10 a 15 minutos para que el voltaje se estabilice. Una vez transcurrido ese tiempo, se pueden volver a conectar los elementos. 

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