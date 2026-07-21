Vecinos de El Islón alertaron a Gustavo Huerta para que no quedara atrapado: "Aquí podíamos quedar aislados"

21 jul. 2026 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la cobertura en terreno por la emergencia por el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo, el periodista de Meganoticias, Gustavo Huerta, vivió un tenso momento mientras realizaba un despacho en vivo desde el sector de “El Islón”. Mientras recorría la zona afectada junto a un vecino del lugar, los lugareños debieron advertirle al equipo que evacuase el tramo donde se encontraba para evitar quedar atrapados por la reactivación de la quebrada Santa Gracia.

La zona ha sido una de las más golpeadas por las precipitaciones. De acuerdo con el testimonio de los residentes, el paso del aluvión durante la noche del domingo causó destrozos considerables: "Se llevó entre 30 y 50 casas que están con pérdida completa", señaló un vecino del sector respecto al nivel de impacto.

La advertencia en pleno despacho

Durante el recorrido por el terreno anegado, la crecida repentina del caudal encendió las alarmas entre los habitantes. En ese instante, el periodista relató en pantalla las advertencias que recibía para proteger al equipo y no quedar incomunicados.

"Nos trasladábamos a un sector... nos avisaban cuando estábamos abajo con los vehículos y nos decían que saliéramos de ahí, que en algún momento podía llegar el agua, cuando no pasaba más que un poquito... Y claro, ya está pasando, efectivamente", relató en vivo Gustavo Huerta.

A medida que avanzaban por la zona afectada, Huerta enfatizó la rapidez con la que el agua volvía a ganar terreno entre los accesos del sector:

"Los vecinos de acá de ‘El Islón’ le están gritando a J.P. (vecino) que nos viniéramos, porque aquí podíamos quedar aislados entre un tramo y el otro. En algún momento va a pasar más agua... Uno dice 'ya, si no va a pasar nada', no, pero en unos minutos más esto se puede transformar en un río", advirtió el reportero de Meganoticias.

Evidencia de la altura del agua y falta de resguardo

En el lugar, el vecino que acompañó el recorrido mostró la marca dejada por el aluvión en las estructuras de la zona, que alcanzó dos metros de altura en los brazos secundarios de la quebrada. Asimismo, detalló que la emergencia mantiene al sector sin suministros básicos tras el colapso del tendido eléctrico.

En ese contexto, Huerta volvió a recalcar el llamado a la prevención ante la persistencia de las lluvias: "Acá está el claro ejemplo de lo que decíamos: cuando hay orden de evacuación, hay que hacerlo", enfatizó el periodista mientras se movía hacia un punto seguro.

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