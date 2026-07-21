Continúan las solicitudes de evacuación en sectores de Atacama y Coquimbo: Revisa las últimas alertas SAE por sistema frontal
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Senapred ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación en sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al intenso sistema frontal que afecta a ambas zonas.
Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.
Senapred solicita, en caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación.Ir a la siguiente nota
Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred
A continuación, revisa el listado actualizado de los sectores que Senapred ha solicitado evacuar mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE):
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por desborde quebrada Santa Gracia, se solicita evacuar sector pueblo Islón, comuna de La Serena, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Durante la evacuación, no olvides… pic.twitter.com/Fi9s3yq75I
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por alerta de crecida, EVITA ribera de río Limarí, en la comuna de Ovalle, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los… pic.twitter.com/VjQyfVOkvd
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por Desborde de canal ventana, se solicita evacuar sector Villa Pablo Neruda, comuna de Vallenar, Provincia del Huasco, Región de Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Durante la… pic.twitter.com/IflwwqEpRC
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por activación Quebrada Maitencillo, se solicita evacuar sector Maitencillo, comuna de Freirina, Provincia del Huasco, Región de Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE.
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Durante la… pic.twitter.com/zaKD52ycho
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por alerta de crecida del río Choapa, EVITA sector Tambo Faro, en la comuna de Salamanca, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/77Xg4lvSRh
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por activación Quebrada Tatara, se solicita evacuar sector Tatara, comuna de Freirina, Provincia del Huasco, Región de Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Durante la evacuación, no… pic.twitter.com/4uZB7Q9HZ7
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN! Por Activación de quebrada, EVITA sector Canto del Agua, en la comuna de Huasco, Región de #Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de… pic.twitter.com/R2rPXWCwkd
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN! Por Activación de quebradas, EVITA sectores Cachiyuyo y Domeyko, en la comuna de Vallenar, Región de #Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/sYX2NSwuOP
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por activación quebrada Tres Cruces, se solicita evacuar sector Tres Cruces, comuna de Paihuano, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.
Durante la evacuación, no olvides… pic.twitter.com/No8XS2o9q1
¡ATENCIÓN REITERACIÓN! #SENAPRED por activación de la quebrada Camilo Henríquez solicitamos EVACUAR Villa San Pedro, en la comuna de Huasco, Región de Atacama.— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
Para reforzar la evacuación #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA mantener la calma y acatar las indicaciones… pic.twitter.com/9RArVc4xWm
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🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por alerta de crecida, EVITA ribera de río Limarí, en la comuna de Ovalle, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los… pic.twitter.com/VjQyfVOkvd
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🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por alerta de crecida, EVITA ribera de río Limarí, en la comuna de Ovalle, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los… pic.twitter.com/VjQyfVOkvd
2
🔴 #SENAPREDInforma— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
¡ATENCIÓN!
Por alerta de crecida, EVITA ribera de río Limarí, en la comuna de Ovalle, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.
Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los… pic.twitter.com/VjQyfVOkvd
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