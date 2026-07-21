Impactantes registros del antes y el después de la Avenida del Mar y el sector del faro en La Serena tras paso del sistema frontal

21 jul. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

Plásticos, ramas y otros desechos se han acumulado a lo largo de los cerca de 6 kilómetros de extensión de las playas de Avenida del Mar en La Serena, región de Coquimbo.

La alcaldesa, Daniela Norambuena, explicó que durante el temporal se activaron cerca de 150 quebradas, muchas de las cuales no registraban actividad desde hace al menos una década debido a la sequía de la zona.

Tras el paso del sistema frontal, la gran cantidad de escombros que llegaron a las playas aún no han podido ser retirados.

El antes y el después de playas de La Serena

El registro de residuos en la Playa El Faro de La Serena se ha convertido en una de las postales más representativas que dejó el paso del temporal en nuestro país.

Además, llamó especialmente la atención al compararse con el aspecto habitual de este reconocido sector turístico del litoral de la zona norte.

Antes

Después

Entre los residuos hallados en terreno por el periodista de Meganoticias, Javier Burgos, se encontró incluso fruta, posiblemente arrastrada desde puestos comerciales de sectores elevados de la ciudad y del borde costero.

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Según se indicó, el municipio solo cuenta con tres máquinas para enfrentar la emergencia, lo que ha dificultado las labores de respuesta ante la magnitud del evento.

En tanto, Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, no descarta los reportes de comunidades que indican que "se ha mezclado agua servida con las aguas lluvias", lo que aumenta la preocupación por la salubridad del sector que todavía presenta las consecuencias del paso del sistema frontal.