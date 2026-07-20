Tradicional parque de diversiones de La Serena queda completamente inundado tras intensas lluvias

20 jul. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Serena ha sufrido los embates del sistema frontal. Uno de los puntos afectados fue el emblemático parque de entretenciones "Serena Aventura", un tradicional punto de encuentro familiar que quedó completamente anegado por la acumulación de agua, alcanzando niveles críticos en sus instalaciones.

Debido a la emergencia que se vive en la región de Coquimbo, el equipo del recinto ha debido enfrentar la situación con recursos propios. Con motobombas, los trabajadores intentan mitigar el impacto en los juegos electromecánicos.

El balance del administrador

El agua inundó por completo el recinto, y cubrió los característicos juegos mecánicos y los espacios comunes del complejo. El administrador de "Serena Aventura", detalló que la situación más compleja se vivió durante la madrugada por el colapso del terreno.

"Está bajando (el agua), sí, pero bueno, sacándola... Llegó a un metro la parte más alta. O sea, es lo que calculamos, que fue a la hora pico anoche, y bueno, era un caos en realidad. Pero como nosotros nos quedamos muchos aquí para estar de guardia y ver lo que pasaba por los vientos y todo eso, que también los vientos estuvieron fuertes, pero no nos hicieron daño, gracias a Dios", explicó.

Respecto a los daños técnicos que provoca la humedad en las atracciones, el administrador señaló el complejo escenario que viene para los próximos días: "En realidad, son electromecánicos. Es un problema, no es que lo fuéramos a hacer funcionar ahora, pero hay partes que son muy delicadas y con la humedad misma, sin que hacer el agua, ya nos ocasiona un montón de problemas de gasto, y mecánicamente hay que hacer toda una reparación ahora antes de empezar".

Denuncia por falta de alcantarillado y desagües

La inundación de este sector de La Serena no es un hecho aislado. De acuerdo con el testimonio del administrador, el colapso del cuadrante se debe a un problema de infraestructura que arrastran desde hace años. La inundación también afectó al Colegio Adventista, complejos de pádel, pistas de karting, cabañas turísticas y parcelas agrícolas colindantes.

"Nosotros tenemos un problema aquí porque, bueno, lo que usted ve aquí, estas zanjas, no sale el agua, acumula nada más, y cuando se llenan, ingresa; no hay un desagüe acá... Esto no es de ahora, porque cada vez que caen dos gotas pasa esto, nada más que esta es una magnitud más grande, pero en otras épocas llueve un poco; igual hay que estar inundado, un poco menos", denunció el afectado.

A pesar de las pérdidas materiales por evaluar y el largo proceso de secado y reinstalación de tableros eléctricos que proyectan para la próxima semana, desde la administración mantienen el optimismo para levantar el centro de entretenciones: "Estamos en la lucha, y bueno, a veces te toca. No queda otra que apechugar no más", cerró el administrador.