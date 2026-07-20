Chilquinta compensará a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz en Valparaíso: Este será el monto

20 jul. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Chilquinta anunció una compensación extraordinaria desde $40.000 para los clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos debido a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico durante el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso.

La distribuidora explicó que la medida busca apoyar a las familias que, además de enfrentar los extensos cortes de luz, vieron afectados sus alimentos y debieron asumir gastos imprevistos producto de la emergencia.

"Sabemos que una interrupción prolongada no solo significa permanecer sin electricidad. Para muchas familias también implica la pérdida de alimentos, gastos imprevistos y una alteración importante de sus actividades diarias", señaló la compañía.

Asimismo, agregó que "por eso hemos decidido implementar una compensación extraordinaria desde $40.000, reconociendo que existen distintos niveles de afectación y que cada situación debe ser atendida con responsabilidad y sensibilidad".

¿Quiénes podrán acceder a la compensación de Chilquinta?

La empresa informó que habilitará un procedimiento simple y expedito para solicitar el beneficio. La compensación base por pérdida de alimentos no exigirá la presentación de boletas o comprobantes de compra, aunque sí se realizarán las validaciones correspondientes para acreditar que la afectación estuvo asociada a la interrupción del suministro eléctrico.

En caso de que las pérdidas superen el monto base, los clientes podrán presentar antecedentes adicionales para que su situación sea evaluada de manera individual.

¿Cómo solicitar el beneficio?

Chilquinta indicó que reforzó sus equipos de atención para agilizar la recepción y tramitación de las solicitudes, con el objetivo de evitar gestiones innecesarias y entregar información clara durante todo el proceso.

Además, informó que su sitio web (en este enlace) será el canal exclusivo para ingresar las solicitudes de esta compensación extraordinaria.

La distribuidora precisó que este beneficio será independiente de las compensaciones automáticas contempladas en la normativa eléctrica, las que seguirán aplicándose cuando corresponda.

Finalmente, la empresa destacó que el sistema frontal registró características extraordinarias y provocó daños de gran magnitud tanto en la infraestructura eléctrica como en el entorno, afectando a numerosas familias de la Región de Valparaíso.

"Esta medida no busca minimizar las dificultades enfrentadas por nuestros clientes, sino responder a ellas con acciones concretas. Sabemos que recuperar la confianza exige facilitar los procesos, escuchar cada caso con seriedad y entregar soluciones", concluyó la compañía.

Entregaremos una compensación desde $40.000 para clientes con interrupciones prolongadas del suministro entre el 15 y el 20 de julio.

Si tus pérdidas fueron mayores, podrás ingresar antecedentes para su evaluación.

? Solicita la compensación en https://t.co/dbRvANPvsD?. pic.twitter.com/PHFH5zBP8O — Chilquinta (@Chilquinta) July 21, 2026

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