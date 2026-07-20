Desarticulan red de tráfico de armas impresas en 3D: Detienen a carabinera y miembro del Ejército

20 jul. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dejó 58 imputados, entre los que destacan una funcionaria de Carabineros y un miembro del Ejército, todo esto en el marco de diligencias relacionadas con una red criminal dedicada al tráfico de armas.

Los detalles del operativo

La investigación de esta organización delictiva comenzó el 30 de octubre de 2024, dejando múltiples detenidos, entre los que se encuentran los uniformados. Para comercializar armas convencionales, municiones, pirotecnia y piezas fabricadas con tecnología de impresión 3D, la banda utilizaba plataformas digitales como Facebook, WhatsApp y Telegram.

La entrega de los elementos se concretaba de forma presencial o mediante envíos a través de empresas de courier, en donde declaraban el contenido bajo el nombre de otros productos para evadir controles.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la labor multidisciplinaria entre los detectives, la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Occidente para desmantelar la estructura.

El rol de los uniformados implicados

La indagatoria confirmó la presunta participación de dos funcionarios de instituciones uniformadas. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, detalló que la carabinera implicada "estaba proveyendo de información a esta estructura criminal" a cambio de retribuciones económicas, por lo que se le imputan los delitos de cohecho y asociación criminal.

Por su parte, el funcionario del Ejército era comercializador en la red delictual. Ambos uniformados fueron formalizados el pasado viernes y se encuentran actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los integrantes y sus roles

La red contaba con 58 integrantes con roles definidos, entre ellos, líderes, administradores, proveedores, comercializadores y facilitadores de cuentas bancarias e identidades para los envíos.

Siete de los imputados ya se encontraban privados de libertad cumpliendo condenas por delitos de homicidio, secuestro y tráfico de armas.

Dentro del grupo operativo destacaban 10 "armeros digitales" distribuidos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío. Tres de ellos eran adolescentes de entre 16 y 17 años.

En total, se contabilizan ocho menores de edad vinculados a la banda (tres en labores de confección digital y cinco en otras funciones), además de cuatro ciudadanos extranjeros de nacionalidades colombiana y venezolana.

Incautaciones y allanamientos

El procedimiento incluyó la intervención de 100 domicilios en distintas regiones del país, abarcando desde Tarapacá hasta Aysén, así como la zona poniente de Santiago.

En los allanamientos se incautaron más de 70 armas convencionales y de fantasía adaptadas. Por ejemplo, se contabilizaron 14 armas fabricadas mediante impresoras 3D, las cuales eran vendidas en el mercado informal a precios entre $80.000 y $250.000.

De acuerdo a lo anterior, se confirmó que todos los implicados serán formalizados por los delitos de tráfico de armas y asociación criminal.

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