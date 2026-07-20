Investigan presunto homicidio al interior de motel en Conchalí: Encontraron a hombre fallecido en una habitación

20 jul. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) busca esclarecer un presunto homicidio ocurrido el domingo al interior de un motel de la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, una de las trabajadoras del lugar encontró a un hombre sin vida dentro de una de las habitaciones.

Trabajadora del motel llamó a Carabineros tras perder comunicación con la víctima

Según Carabineros, a eso de la medianoche del lunes fueron alertados a través de un llamado sobre una situación ocurrida al interior de un motel, concurriendo de inmediato al lugar.

Cuando personal policial se entrevistó con la encargada, esta aseguró haber perdido comunicación con un hombre que habría ingresado a una de las habitaciones a eso de las 16:00 horas del domingo.

Según explicó, una vez que el huésped cumplió el tiempo de permanencia, se acercó a la habitación para advertirle.

Sin embargo, fue en ese momento cuando notó que esta persona no respondía y que había manchas pardo rojizas, según se veía desde la ventanilla.

Tras ello, la mujer llamó a funcionarios de Carabineros, quienes ingresaron al cuarto, encontrando fallecida a la persona con lesiones posiblemente atribuibles a terceras personas.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el hecho.