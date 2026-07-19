Cabo primero Marcos Cosme: ¿Quién era el carabinero que murió tras ser baleado en Los Ríos?

19 jul. 2026 - 06:58 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 13 años de servicio, una especialización en operaciones policiales de alta complejidad y diez felicitaciones institucionales marcaron la trayectoria del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, quien falleció este sábado tras resultar gravemente herido durante un procedimiento del GOPE en la región de Los Ríos.

El funcionario tenía 32 años y participaba en un operativo desarrollado en cumplimiento de una orden judicial vinculada con la investigación por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil. Desde el miércoles permanecía internado en estado crítico.

La trayectoria del cabo primero Marcos Cosme

Cosme inició su carrera en Carabineros el 16 de enero de 2013, cuando ingresó al Grupo de Formación “Valdivia”. Tras egresar un año más tarde, comenzó sus labores en el Retén Pampa Alegre, dependiente de la Tercera Comisaría de Osorno.

Su carrera tomó un nuevo rumbo en 2019, luego de aprobar el curso de especialización del Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Al año siguiente fue destinado al GOPE “Araucanía”, unidad en la que se mantuvo hasta su fallecimiento y desde donde participó en diversos procedimientos de alta complejidad.

De acuerdo con Carabineros, el funcionario acumulaba diez felicitaciones en su hoja de vida por actuaciones destacadas. Entre ellas figuraba su participación en la captura de los responsables del homicidio de los “Héroes de Arauco”, además de rescates realizados en zonas de alta montaña y en ríos.

El deporte y la familia

El cabo primero también mantenía una estrecha relación con el deporte. Como triatleta, representó a la institución en distintas competencias, sumando esta disciplina a su trayectoria profesional.

En el ámbito familiar, estaba casado con una funcionaria de Carabineros. Tras confirmarse su muerte, la institución expresó sus condolencias a su esposa, familiares, amistades y compañeros de servicio.

Mediante un comunicado, Carabineros señaló que el fallecimiento de Marcos Cosme “enluta profundamente a Carabineros de Chile”. La institución agregó que el funcionario “entregó su vida en cumplimiento del deber, sirviendo a la comunidad con valentía, profesionalismo y un inquebrantable compromiso con la Institución y con Chile”.

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