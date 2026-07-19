Sistema frontal: Video muestra cómo la fuerza del agua partió en dos una ruta en Freirina
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Un impactante registro captó el momento exacto en que la fuerza del agua destruyó parte de la Ruta C-46, en la comuna de Freirina, región de Atacama, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona central y norte del país.
En el video se observa cómo el agua avanza con gran intensidad hasta socavar el terreno bajo la carretera. En pocos segundos, el asfalto comienza a ceder, una tubería queda colgando y termina rompiéndose, mientras el camino finalmente se parte en dos producto de la fuerza de la corriente.
Alcalde describe un escenario crítico
Durante un contacto con Meganoticias, el alcalde de Freirina, Fernando Ruhl, aseguró que la comuna enfrenta una situación límite debido a las lluvias y la activación de múltiples quebradas.Ir a la siguiente nota
"Nos hemos visto colapsados en esta última instancia. Por la ribera del río Huasco, bajaron todas las quebradas (...) Estamos aislados en este momento por la Ruta C-46, la principal", afirmó.
El edil agregó que el municipio ha debido trabajar con voluntarios para asistir a los vecinos, mientras varias calles se transformaron en verdaderos ríos.
Llamado a no salir y apoyo para la comuna
"Hemos hecho un llamado a que la gente no circule en sus vehículos, a no ser que sea una emergencia. Todas las calles parecen verdaderos ríos, con sedimentos y piedras", sostuvo el alcalde.
Ruhl también solicitó apoyo a las autoridades debido a la magnitud de la emergencia y pidió a los habitantes mantenerse en sus hogares mientras continúen las precipitaciones.
"El llamado a nuestros habitantes de Freirina es que no salgan si no es necesario, que carguen sus celulares y tengan sus lámparas recargables. Lo primero es salvaguardar la vida de las personas", expresó.
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