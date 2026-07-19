Presidente José Antonio Kast participa del velorio del cabo Marcos Cosme en Temuco

19 jul. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast llegó la mañana de este domingo hasta el Grupo de Formación de Carabineros, en el sector Las Quilas de Temuco, para participar del velorio del cabo primero Marcos Cosme. El funcionario resultó gravemente herido el miércoles tras ser baleado durante un procedimiento policial en Valdivia y falleció el sábado, tras permanecer internado desde entonces.

El velorio

El Mandatario arribó al recinto acompañado por la primera dama, María Pía Arizola, para asistir al culto realizado en la capilla ardiente.

Hasta el lugar también llegaron el ministro de Seguridad Pública, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, parlamentarios y autoridades de Carabineros, quienes participaron de la ceremonia junto a la familia del funcionario.

El último recorrido del cabo Marcos Cosme

El cabo primero Marcos Cosme tenía 32 años, integraba el GOPE de Carabineros y era oriundo de Hualaihué, en la región de Los Lagos. Durante la ceremonia estuvieron presentes su viuda, su madre y otros familiares, quienes comenzaron a despedir al funcionario antes del traslado de su féretro hacia Puerto Montt.

Tras el velorio en Temuco, el cuerpo será llevado hasta la capital de la región de Los Lagos para continuar las exequias. Posteriormente será trasladado por la Carretera Austral hasta Hualaihué, donde este lunes se realizará su funeral.

Debate legislativo

Mientras se desarrollaban las ceremonias fúnebres, parlamentarios presentes abordaron las iniciativas que comenzarán a discutir durante la próxima semana en el Congreso.

Entre ellas figura el proyecto que busca endurecer las sanciones por atentados contra integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el cual será votado este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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