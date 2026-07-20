Alcaldesa de La Serena actualiza cifra de desaparecidos: Reporta 15 personas no ubicables y una lactante aislada

20 jul. 2026 - 03:43 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, entregó una nueva actualización sobre la emergencia que afecta a la comuna producto del intenso sistema frontal que golpea a la región de Coquimbo. La autoridad informó que el municipio mantiene un registro de 15 personas desaparecidas o no ubicables, además de miles de personas aisladas en sectores rurales.

Durante una entrevista con Meganoticias, la jefa comunal explicó que la cifra corresponde a personas con las que se perdió contacto tras el desborde de quebradas y ríos, aunque aclaró que no significa que hayan fallecido.

Alcaldesa actualiza la cifra de desaparecidos

Norambuena señaló que el municipio mantiene un monitoreo permanente de las personas afectadas mediante una red de comunicación con dirigentes vecinales y organizaciones rurales.

"Hoy día también, aunque a las autoridades nacionales les incomode, nuestros equipos municipales han sido muy responsables en hacer un levantamiento del número de personas actualizadas, donde tenemos 15 personas que están desaparecidas. Convengamos que desaparecida es que hemos perdido la conectividad con ellos", indicó.

Posteriormente, la alcaldesa precisó el significado de esa cifra: "Entonces estas 15 personas, llamémosles que son no ubicables, personas que no están ubicables, que hemos perdido contacto con ellas. (...) No estamos en ningún momento diciendo o alertando que hay personas que están fallecidas. Nosotros las identificamos como desaparecidas al momento de haber perdido el contacto con personas que estaban en riesgo alrededor de quebradas".

Según detalló, las personas no ubicables corresponden a vecinos de sectores rurales como Lambert, Chacay Alto, Chacay Bajo, Hinojal, El Daín, Arrayán Costero y La Laja, zonas donde las quebradas permanecen activas y el acceso continúa interrumpido.

Una lactante de un mes permanece aislada

La alcaldesa también reveló la crítica situación que enfrenta una familia aislada en el sector de Hinojal, en la Ruta 41, donde una lactante de un mes espera ser rescatada.

"Tenemos una familia con una situación muy complicada, en donde están aislados. Hay una guagüita de un mes que está esperando también ser rescatada", confirmó la edil.

Explicó que el Ejército ya logró acercarse al sector y se evalúan alternativas para concretar el rescate, luego de que el aumento del caudal del río cortara completamente el acceso.

Frente a la magnitud de la emergencia, Daniela Norambuena insistió en la necesidad de que el Gobierno decrete estado de excepción constitucional de catástrofe para la región.

La alcaldesa afirmó que la medida permitiría reforzar las labores de rescate, acelerar la llegada de recursos y desplegar más maquinaria y personal para atender a las comunidades afectadas.

Asimismo, informó que el corte de agua potable en La Serena se mantendrá hasta nuevo aviso, debido a la alta turbiedad del río que abastece a la sanitaria, situación que obligará a reforzar la distribución de agua mediante camiones aljibe y centros de acopio.

Todo sobre Sistema frontal