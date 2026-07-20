Alcaldesa de La Serena reporta personas desaparecidas por sistema frontal: "Solicitamos que se declare zona de catástrofe"

20 jul. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, solicitó al Gobierno declarar zona de catástrofe en la región de Coquimbo debido a la crítica situación que enfrenta la comuna tras el sistema frontal que afecta a la zona.

La jefa comunal aseguró que existen decenas de personas aisladas, reportes de desaparecidos y serias dificultades para acceder a distintos sectores, por lo que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

"Tenemos en este momento casi 80 personas que están aisladas. Tenemos en este momento 7 personas desaparecidas, sin contabilizar otras personas de las que tampoco sabemos más. Estamos agobiados, pero necesitamos seguir trabajando y por eso le solicitamos al Gobierno que declare zona de catástrofe porque necesitamos hoy día que los militares y todos los equipos de las Fuerzas Armadas tomen el control de la región y vayan a buscar a las familias desaparecidas", solicitó a través de sus redes sociales.

En conversación con Radio Bío Bío, la jefa comunal actualizó la cifra a 11 personas desaparecidas, además de 120 familias aisladas debido al desborde de ríos y la interrupción de caminos.

Gobernador de Coquimbo llamó a esperar la confirmación de los desaparecidos

Tras las declaraciones de la alcaldesa, el gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, señaló a Meganoticias Prime que maneja información preliminar sobre una presunta persona desaparecida, aunque indicó que aún espera la confirmación oficial por parte de las autoridades encargadas de la emergencia.

"Sí, manejo la misma información. Tenemos personas que al parecer estarían desaparecidas. Yo estoy tratando de comunicarme con el general (Christian Brebi) para que me informe. Lo menos que queremos es que esta situación se dé", informó.

"Hemos pasado dos días de evento y donde afortunadamente no hemos tenido situaciones tan complejas como alguien desaparecido. Esperemos que esto no sea así, yo espero confirmarlo en las próximas horas", cerró.

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