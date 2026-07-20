Solicitan evacuar sectores de Atacama y Coquimbo: Revisa las últimas alertas SAE por sistema frontal

20 jul. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación en sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país.

Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.

Senapred solicita, en caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación.

Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred

A continuación, revisa el listado actualizado de los sectores que Senapred ha solicitado evacuar mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE):

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!



Por desborde de canal Paloma, se solicita evacuar sectores Guindo Alto y Huallillinga Carretera 55, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la… pic.twitter.com/X8SU5wJWKR — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por desborde de río Chalinga, se solicita evacuar sector Cancha Brava cruce Huanque, comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la evacuación, no… pic.twitter.com/IYIqmfn3Ld — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de Río Huasco, EVITA sectores entre Ramadilla y El Maitén, en la comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de #Atacama.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales… pic.twitter.com/juS7MUxOvR — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de canal Colliguay, EVITA sector Colliguay, en la comuna de Salamanca, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/Kf6ICV0ZOy — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de quebrada Montegrande, EVITA sector Montegrande, en la comuna de Paihuano, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones… pic.twitter.com/NnnKnc4iUA — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de canal Buceta, EVITA sector Tambo Oriente, en la comuna de Salamanca, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/eH3ISqwH4S — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!



Por alerta de crecida de quebrada Viña Vieja EVITA sector Las Lluvias, en la comuna de Punitaqui, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones… pic.twitter.com/Rndh7DD719 — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de embalse Culimo EVITA riberas de ríos, esteros y quebradas, en la comuna de Los Vilos, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.… pic.twitter.com/vGRmXPqMBY — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

¡ATENCIÓN! Por activación de Quebrada La Lucha #SENAPRED solicita evacuar sector La Lucha en la comuna de #Punitaqui, Región de Coquimbo.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.

RECUERDA mantener la calma y… pic.twitter.com/agjMSOKo9S — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Huasco #SENAPRED solicita evacuar sectores aledaños a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/66OrLgxRxo — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por desborde de río Chalinga, se solicita evacuar sector Cancha Brava cruce Huanque, comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la evacuación, no… pic.twitter.com/IYIqmfn3Ld — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

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