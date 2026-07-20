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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Solicitan evacuar sectores de Atacama y Coquimbo: Revisa las últimas alertas SAE por sistema frontal

¿Qué pasó?

Senapred ha emitido diversas alertas SAE para solicitar la evacuación en sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país.

Las alertas buscan resguardar a la población frente a los riesgos provocados por las intensas precipitaciones, crecidas de cauces y otros efectos asociados al evento meteorológico.

Senapred solicita, en caso de recibir una alerta SAE en el teléfono celular, mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y no olvidar a las mascotas durante la evacuación. 

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Revisa las últimas alertas SAE emitidas por Senapred

A continuación, revisa el listado actualizado de los sectores que Senapred ha solicitado evacuar mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE):

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