Imagen muestra magnitud de la emergencia en Vicuña: Socavón destruyó carretera

20 jul. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La situación en la región de Coquimbo sigue siendo crítica debido al intenso sistema frontal que golpea la zona. Esta vez, la emergencia se concentró en Vicuña, comuna ubicada en la provincia de Elqui, donde el desborde de una quebrada provocó daños en carreteras y viviendas, además de obligar al rescate de emergencia de varios residentes.

El hecho se produjo por la violenta corriente de la quebrada San Carlos, cuyo caudal originó dos socavones en la carretera que une la ciudad de Vicuña con el observatorio astronómico Cerro Tololo. El primero de ellos, el de mayor magnitud, destruyó la calzada en un tramo estimado de 120 metros.

Ruta continúa desintegrándose y destruye inmuebles

Según reportes de Pablo Cuéllar, periodista de Mega en la zona, la emergencia continuó agravándose durante la mañana de este lunes con la formación de un segundo socavón en la misma ruta. Este nuevo desprendimiento de tierra abarca entre 50 y 60 metros y continúa desintegrando terreno debido a la extrema inestabilidad del suelo y el paso constante del agua.

El avance de los socavones y el barro no solo cortaron el tránsito hacia el observatorio, sino que también golpearon directamente las estructuras del sector. El balance preliminar en la zona afectada informa de dos casas particulares y una cancha de pádel completamente destruidas tras ceder el terreno.

Debido a la repentina interrupción de las vías, nueve familias quedaron atrapadas en la zona.

Coquimbo bajo alerta roja por aluviones

Este complejo escenario coincide con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). El organismo mantiene la alerta roja para toda la región de Coquimbo por este evento meteorológico severo. La medida, vigente desde el 17 de julio, se extenderá hasta el martes 21. Además se decretó estado de excepción en Coquimbo y Huasco.

Según detalló la autoridad, las condiciones meteorológicas actuales favorecen los aluviones y derrumbes o caídas de rocas, con una probabilidad calificada como "muy alta" para toda la región. Mientras la alerta roja esté vigente, se movilizarán todos los recursos disponibles para controlar las contingencias en la zona.