Colegio de Profesores pide revisar calendario escolar por vacaciones de invierno: "Julio es claramente un mes muy complejo"

20 jul. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, solicitó al Ministerio de Educación revisar el diseño del calendario escolar para los próximos períodos académicos. El líder gremial manifestó su preocupación por el adelantamiento de las vacaciones de invierno hacia el mes de junio —medida implementada en los últimos años por razones epidemiológicas—, argumentando que la realidad climática demuestra que este cambio no ha sido conveniente para las comunidades escolares.

Desde el gremio docente anunciaron que, tras haber conversado inicialmente este escenario con el subsecretario de la cartera, solicitarán una reunión especial con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para abordar formalmente el regreso de las vacaciones a su fecha tradicional.

La crítica al adelantamiento del receso

Según Aguilar, la experiencia de este invierno demostró que mantener a los estudiantes en las aulas durante las primeras semanas de julio expone a niños, niñas y adolescentes a malas condiciones en las salas y en el transporte debido al mal tiempo.

"Está demostrando la evidencia que julio es siempre el mes más complicado y es donde habitualmente las vacaciones estaban consideradas. Hay zonas del sur en donde julio es claramente un mes muy complejo climatológicamente", señaló Mario Aguilar.

El dirigente cuestionó la efectividad del actual cronograma, enfatizando el contraste entre el comportamiento meteorológico de ambos meses: "Tuvimos un junio en donde prácticamente no hubo mayores contingencias y julio a la vista está (...) Justamente se estaba en clase y se tuvo que recurrir a la suspensión dado que, como era esperable, julio ha sido un mes mucho más lluvioso y además siempre es el mes más helado del año".

Problemas de conectividad e infraestructura

El presidente del Colegio de Profesores remarcó que las bajas temperaturas y las lluvias intensas de este período afectan directamente el desarrollo normal de las clases en distintas regiones del país.

"En ciertas regiones del país es un problema real: los caminos se cortan, las salas de clase tienen temperatura que de ninguna manera es la adecuada, etcétera. Por lo tanto, nosotros llamamos a revisar también el calendario escolar para el próximo año... La práctica y la realidad están demostrando que al parecer no es lo más conveniente", cerró Aguilar.