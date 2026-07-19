Colegio de Profesores pide ampliar suspensión de clases ante pronóstico de nuevas lluvias en el país

19 jul. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Colegio de Profesoras y Profesores solicitó al Ejecutivo adoptar medidas preventivas ante el pronóstico de nuevas precipitaciones intensas que afectarían a distintas regiones del país durante las próximas horas.

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar Arévalo, planteó la posibilidad de suspender las clases de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad de las comunidades educativas, considerando el segundo pulso de precipitaciones anunciado para la zona centro y centro-norte.

“Hay que actuar preventivamente”, señaló Aguilar, quien además enfatizó que “la preocupación central que debemos tener es la seguridad de las niñas y niños”.

Desde el Colegio de Profesores indicaron que la solicitud busca evitar situaciones de riesgo para estudiantes, docentes y funcionarios, especialmente en zonas donde las lluvias podrían generar nuevas afectaciones producto del sistema frontal.

Vacaciones de invierno en julio

Además, a través de un video compartido en YouTube, Mario Aguilar dio a conocer que solicitarán a la ministra de Educación que las vacaciones de invierno sean durante julio, argumentando que este es el mes con mayores complicaciones climáticas.

“Está demostrando la evidencia que julio siempre es el mes más complicado y es donde habitualmente las vacaciones estaban consideradas”, sostuvo el presidente del gremio docente.

Colegio de Profesoras y Profesores, le plantea al Ejecutivo que tome medidas preventivas, como la suspensión de clases, ante los pronósticos de lluvia intensa en las próximas horas en varias regiones del país.



El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo que… pic.twitter.com/sGDmrFXSCz — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) July 19, 2026

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