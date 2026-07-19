Video: Ruta Alcohuaz-Vicuña queda cortada por la activación de la quebrada de Leiva

19 jul. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

El equipo de Meganoticias se encontró con una compleja situación mientras regresaba desde la localidad de Alcohuaz hacia Vicuña, en la región de Coquimbo, luego de que la ruta quedara cortada por la activación de la quebrada de Leiva, lo que demuestra lo que sucede en el norte de la nación.

“La ruta se ha cortado completamente, no tenemos paso a través de nuestro vehículo, debido a esta quebrada”, informó el enviado especial Pablo Cuellar desde el lugar.

La gran cantidad de agua que descendió por el cauce impidió el avance del vehículo, dejando el camino intransitable producto del intenso caudal generado por las precipitaciones. En el sector se pudo observar la fuerza con la que avanzaba el agua, mientras personal municipal, maquinaria pesada y Carabineros llegaron para realizar labores de monitoreo y contención.

Según vecinos del sector, para que la quebrada alcanzara este nivel de activación, habría sido necesario que cayera una gran cantidad de agua en la parte alta de la zona cordillerana.

La emergencia se suma a otros puntos críticos registrados en la región. Durante la jornada, Senapred activó dos alertas de evacuación: una para los sectores de Marquesa y Nueva Talcuna, debido al desborde de la quebrada Marquesa, y otra para El Arrayán y Calera, por el desborde de la quebrada El Arrayán

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas ante la continuidad de las precipitaciones y el riesgo de nuevas crecidas de quebradas.

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