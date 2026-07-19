Minuto a minuto
Por Diego Alonzo
Minuto a minuto sistema frontal: Senapred realiza balance y confirma 4 fallecidos, 14 lesionados y un desaparecido
Actualización en vivo
19-07-2026 11:17
Hace 7 minutos
Laguna de Aculeo renace debido a las lluvias
Durante años, la imagen de la Laguna de Aculeo estuvo marcada por la falta de agua. Sin embargo, tras las intensas lluvias que dejó el sistema frontal, el paisaje comenzó a cambiar y el lugar volvió a mostrar una superficie cubierta por agua, una postal que la comunidad esperaba volver a ver.
Hace 19 minutos
Cerro se desplomó sobre una casa en Valparaíso
Una emergencia vivió una familia luego de que un cerro se desplomara este fin de semana sobre su casa en Valparaíso, producto del sistema frontal.
La ladera de un cerro se vino abajo con barro y ramas de árboles, lo que destruyó parte de la cocina.
Hace 24 minutos
Inundación arrasó con el muro de una casa en ruta hacia Guanaqueros
A raíz de las intensas precipitaciones, una inundación arrasó con el muro de una vivienda este domingo en la ruta D-410 que va camino a Guanaqueros, en la región de Coquimbo.
Hace 29 minutos
Así quedó la ruta entre Guanaqueros y Tongoy tras enorme socavón
Lo que hasta hace unos días era la principal ruta entre Guanaqueros y Tongoy, región de Coquimbo, hoy terminó convertida en un enorme corte de tierra y concreto.
La fuerza del agua abrió un gigantesco socavón en plena Ruta D-430, quebró la calzada en tres partes, arrancó las barreras de contención y obligó a suspender completamente el tránsito por un tiempo que, por ahora, sigue siendo incierto.
Hace 52 minutos
Video: Intensas precipitaciones en Atacama
Un registro compartido en la Comunidad Megatiempo mostró las intensas precipitaciones que se registran en la mañana de este domingo en Atacama.
El video fue grabado en la población Baquedano, donde se aprecia el agua cayendo por fuerza por unas escaleras hacia la calle.