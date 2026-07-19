Confirman cortes de agua en sectores de Coquimbo y La Serena: Se debe a la alta turbiedad del río Elqui

19 jul. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas del Valle confirmó la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios sectores de las comunas de La Serena y Coquimbo.

La emergencia responde a los severos efectos provocados por el sistema frontal que afecta a la zona central y norte del país, el cual generó un incremento extremo en los niveles de turbiedad de las aguas del río Elqui.

¿Qué dijo la compañía?

Según explicaron desde la compañía, la turbiedad registrada en la principal fuente hídrica de la conurbación supera en más de 20 veces los límites máximos reglamentarios que permiten procesar y producir agua potable de manera segura.

Se trata de un fenómeno climático e hídrico que no se observaba en la región de Coquimbo desde hace más de tres décadas.

Horarios y sectores afectados

La interrupción del servicio comenzará de forma efectiva a las 20:00 horas de este domingo 19 de julio.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa, siempre que las condiciones meteorológicas e hídricas evolucionen de manera favorable, el restablecimiento del suministro se iniciará de forma gradual a contar desde las 06:00 horas del lunes 20 de julio.

Las zonas delimitadas para la suspensión del servicio corresponden a los siguientes barrios:

La Serena : Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa.

: Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. Coquimbo: Peñuelas, Punta Mira y San Juan.

Ante esta situación de emergencia, la empresa solicitó a la población afectada realizar un acopio responsable y acotado de agua potable para cubrir las necesidades básicas del periodo de corte.

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