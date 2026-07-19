"O lo toman o se van": Familia denuncia que cementerio inundado les ofreció un tractor como única opción para trasladar ataúd

19 jul. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

La despedida de María Hernández, de 76 años, terminó siendo muy distinta a la que su familia había preparado. Las inundaciones que dejó el sistema frontal en la comuna de Penco impidieron el ingreso de la carroza fúnebre al Parque Cementerio Sendero y, según denuncian sus cercanos, la única alternativa que recibieron fue trasladar el ataúd sobre un carro con un tractor, utilizado habitualmente para retirar basura dentro del recinto.

La emergencia se produjo luego de que las intensas precipitaciones provocaran el desborde de un estero que afectó el acceso al cementerio. Pese a esas condiciones, de acuerdo con el relato de la familia, el recinto continuó realizando funerales sin aplicar un plan de contingencia ni informar previamente a quienes tenían servicios programados durante esa jornada.

La denuncia de la familia

"Nosotros ayer (sábado) teníamos programado el funeral de mi mamá. A la una de la tarde nos fuimos al cementerio y, al llegar a las puertas, nos recibió una persona que nos dijo que estaban efectivamente inundados en la entrada y que la carroza no podía ingresar. (...) Con el dolor que nosotros teníamos, no teníamos dónde llevarla y tuvimos que aceptar ese tipo de solución. Esperábamos un plan de contingencia mejor del Parque Cementerio", relató Patricio Obregón.

"Las condiciones climáticas se sabían desde antes. (...) Ni siquiera fueron capaces de tomar un teléfono para avisarnos que estaban inundados antes de salir en el cortejo fúnebre. Había una persona en la puerta que, sin ningún criterio, nos dijo: 'O lo toman o se van'", afirmó.

El hombre también sostuvo que el recinto siguió recibiendo otros funerales durante la jornada y que varias familias debieron enfrentar las mismas dificultades para ingresar.

"Ellos siguieron funcionando. Detrás de nuestro funeral recibieron al menos cinco más. Estaban subiendo y bajando los ataúdes, pero de una forma súper indigna", señaló, indicando que desde el recinto no quisieron comunicarse con la Seremi de Salud para extender el plazo para realizar el funeral.

"No quiero que nadie más pase por esto"

La improvisación, según denunció, también afectó a quienes acompañaban el cortejo. Explicó que algunos familiares debieron subir al vehículo sin una escala.

"Subí a algunos familiares a un carro sobre un metro y medio y no había ni siquiera una escala para poder subirlos. Tuvieron que afirmarse de una baranda y trepar como pudieron. Al tercer funeral recién alguien llegó con una escala, porque era todo improvisado", relató.

En tanto, el resto de los asistentes a la despedida de María tuvieron que regresar a sus hogares.

Obregón aseguró que decidió hacer pública la situación para evitar que otras familias enfrenten una experiencia similar mientras continúan las lluvias pronosticadas para la zona.

"Esto ya pasó. Pero acá en Concepción va a seguir lloviendo. Va a seguir habiendo el mismo tipo de funerales y se les va a salir de nuevo este estero. No quiero que nadie más pase por lo que pasé yo... Ellos no son cualquier persona, ellos son una empresa", expresó.

La versión del cementerio

A través de un comunicado, Sendero indicó que "debido a las condiciones climáticas que han afectado a distintas zonas del país durante los últimos días, algunos de nuestros parques han debido adaptar temporalmente su operación para resguardar la seguridad de las familias y de nuestros colaboradores, manteniendo la continuidad de un servicio que, por su naturaleza, no puede detenerse".

"En el caso registrado en redes sociales, el desborde del estero colindante al parque impidió acceder al sector de sepultación por las vías habituales. Frente a este escenario (...), adoptamos una medida excepcional que permitió realizar el servicio de forma segura. Para ello, el traslado de la urna se efectuó mediante un vehículo de apoyo operativo, especialmente habilitado para transitar por un terreno afectado por la emergencia, evitando exponer a las familias y a nuestros colaboradores a riesgos innecesarios", agregó.

"Esta decisión respondió exclusivamente a una contingencia climática extraordinaria, ajena a nuestra voluntad, y tuvo como único propósito hacer posible que la familia pudiera dar el último adiós a su ser querido, resguardando siempre la seguridad de todas las personas involucradas", sostuvo.

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