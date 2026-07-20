Temblor afecta a la zona central del país: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 04:29 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 77 kilómetros al oeste de Quintero, a 33 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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