Sismo se registra en la zona central del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

20 jul. 2026 - 03:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 20 de julio se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 03:19 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 75 kilómetros al noroeste de Quintero, a 37 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.