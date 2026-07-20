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Sismo se registra en la zona central del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 20 de julio se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 03:19 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 75 kilómetros al noroeste de Quintero, a 37 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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