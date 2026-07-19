Temblor en la zona central de Chile: Esta fue la magnitud del sismo

19 jul. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 10:25 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 155 kilómetros al oeste de Pichilemu, a 20 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.