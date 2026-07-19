Temblor en la zona central de Chile: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 10:25 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 155 kilómetros al oeste de Pichilemu, a 20 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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