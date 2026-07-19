Suspensión de clases: Gobierno anuncia tres nuevas comunas de la Región de Atacama

19 jul. 2026 - 21:19 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en tres nuevas comunas de la región de Atacama, debido a las condiciones que ha dejado el sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación frente a las consecuencias del evento meteorológico.

La suspensión regirá en la provincia de Copiapó e incluye a las siguientes comunas:

Copiapó.

Caldera.

Tierra Amarilla.

El anuncio se suma a las suspensiones de clases que ya habían sido informadas en otras zonas del país producto del sistema frontal.

"En el resto del territorio nacional, las clases se desarrollarán con normalidad, retomándose las actividades educativas conforme a la programación habitual", cerró Alvarado.

Estas son todas las comunas con suspensión de clases este lunes:

Región Metropolitana

San José de Maipo.

Región de Atacama

Alto del Carmen.

Freirina.

Huasco.

Vallenar.

Copiapó.

Caldera.

Tierra Amarilla.

Región de Coquimbo

Andacollo.

Coquimbo.

La Higuera.

La Serena.

Paihuano.

Vicuña.

Combarbalá.

Monte Patria.

Ovalle.

Punitaqui.

Río Hurtado.

Canela.

Illapel.

Los Vilos.

Salamanca.

Región de Valparaíso

Calle Larga.

Los Andes.

Rinconada.

San Esteban.

Cabildo.

La Ligua.

Papudo.

Petorca.

Zapallar.

Hijuelas.

La Calera.

La Cruz.

Nogales.

Quillota.

Algarrobo.

Cartagena.

El Quisco.

El Tabo.

San Antonio.

Santo Domingo.

Catemu.

Llay-Llay.

Panquehue.

Putaendo.

San Felipe.

Santa María.

Casablanca.

Concón.

Puchuncaví.

Quintero.

Valparaíso.

Viña del Mar.

Limache.

Olmué.

Quilpué.

Villa Alemana.

¿Qué colegios suspenderán sus clases?

Además de las suspensión total de clases en las comunas antes mencionadas, hay algunos establecimientos específicos que no abrirán sus puertas con motivo del sistema frontal:

Talagante

Escuela Manuel Rodríguez.

Liceo Grecia.

Liceo Bicentenario.

Jardín Infantil Tegualda (hasta el miércoles 22).

Jardín Infantil Roto Chileno (hasta el miércoles 22).

Quinta Normal

Escuela Lo Franco.

San Ramón

Centro Educacional San Ramón.

Coronel

Liceo Juan José Latorre (Isla Santa María).

Liceo Antonio Salamanca.

Liceo Rosita Renard.

Escuela Rosa Medel.

Escuela Rosa Yáñez.

Escuela Playas Negras.

Escuela Ramón Freire.

Escuela Jorge Rojas.

Escuela Víctor Domingo Silva.

Escuela Remigio Castro.

Escuela Adelaida Migules.

Escuela Vista Hermosa.

Lota

Liceo Carlos Cousiño de Lota.

Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos.

CEIA Lota.

Sala Cuna Cielo Azul.

San Pedro de la Paz

Escuela Sargento Candelaria.

Escuela Boca Biobío Sur.

Liceo Michaihue.

Jardín Infantil Michaihue Alto.

Jardín Infantil Villa Galvarino.

Jardín Infantil Boca Biobío.

Jardín Infantil Villa Los Escritores.

Jardín Infantil Lomitas.

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