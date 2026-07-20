Emiten alerta por "nevadas moderadas a fuertes" para un sector de la región de Atacama

20 jul. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes una alerta por "nevadas moderadas a fuertes" para el sector de una región del país, las cuales responden a la condición sinóptica de "sistema frontal".

Respecto a la medida del organismo, esta estará vigente desde la madrugada hasta la noche del martes 21 de julio, en el marco de un sistema frontal.

¿En qué zona podría haber nevadas?

El aviso es para la región de Atacama, específicamente para la zona de la cordillera. Respecto a los montos estimados de nieve en centímetros (cm), estos son los siguientes:

Cordillera: 40-60 el martes 21

Para el día mencionado anteriormente, la isoterma cero estará entre los 2.200 y 3.100 metros.

Es importante mencionar que la DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

Aviso por nevadas

Además, emitió un aviso por "probables nevadas" en la precordillera de la región, desde la madrugada hasta la noche del martes.

Se espera que en la provincia del Huasco caigan entre diez y 20 centímetros de nieve,

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