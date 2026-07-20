Incluye la RM: Emiten aviso por viento de hasta 80 km/h en siete regiones

20 jul. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica mantiene un aviso por viento de intensidad normal a moderada que afectará a siete regiones del país desde este lunes 20 de julio. Entre las zonas consideradas se encuentra la Región Metropolitana, donde además se espera el paso de un sistema frontal que dejará precipitaciones durante la jornada.

El fenómeno se enmarca en una condición meteorológica que también traerá lluvias en la zona centro, intensas rachas de viento en sectores del norte y heladas en el sur y extremo austral del país.

Según el último boletín meteorológico, el sistema frontal se extiende entre las regiones de Atacama y Maule, favoreciendo precipitaciones de distinta intensidad.

¿Qué regiones se verán afectadas?

El aviso por viento considera a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se esperan rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en algunos sectores. La medida está vigente desde la tarde de este lunes hasta la noche del miércoles.

En la zona central, entre Valparaíso y Maule, el pronóstico indica abundante nubosidad, precipitaciones ocasionales y viento de hasta 40 km/h en zonas urbanas, mientras que en sectores precordilleranos y cordilleranos las rachas podrían ser considerablemente más intensas.

Sistema frontal dejará lluvias en la zona central

Las precipitaciones continuarán afectando a las regiones de Atacama y Coquimbo, donde incluso existe probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde. En tanto, la lluvia se extenderá hacia la zona central, alcanzando a la Región Metropolitana y avanzando hasta el Maule.

Meteorología también indicó que el sistema frontal se mantendrá activo durante la jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad persistirán en gran parte del centro del país.

Norte con viento y sur con heladas

Mientras el sistema frontal avanza por la zona centro, el norte del país registrará viento moderado a fuerte. Entre las regiones de Arica y Antofagasta se esperan rachas de entre 40 y 50 km/h en la costa, mientras que en sectores de precordillera y cordillera podrían alcanzar hasta los 100 km/h.

En el sur y la zona austral, en tanto, continuará el predominio de una masa de aire frío, con temperaturas bajo cero en distintos sectores de Los Lagos, Aysén y Magallanes, además de chubascos de nieve en Puerto Williams.

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