Solo duró dos horas abierto: Caos en camino a Farellones por masiva congestión vehícular obligó a cerrar la ruta

20 jul. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Ni las intensas lluvias que han afectado a Santiago en los últimos días detuvieron a los fanáticos de la nieve. Tras la esperada reapertura del camino a Farellones este lunes por la mañana, la alegría duró apenas un par de horas antes de que la ruta colapsara por completo.

Pasadas las 10:00 horas, las autoridades dieron el "vamos" para habilitar el paso que conduce a los centros de esquí. Sin embargo, la masiva llegada de automovilistas generó un alto tráfico vehicular desde el sector de Avenida Las Condes, en Lo Barnechea.

Camino a Farellones estuvo abierto poco más de dos horas

Ante el kilométrico taco, a las 12:33 horas Carabineros decidió frenar el paso de vehículos mediante un corte de contención en el cruce San Enrique, a pocos metros de Av. Las Condes.

El llamativo episodio ocurre a solo horas de que terminara el intenso frente de mal tiempo que afectó a la capital, y en medio de pronósticos que indican que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días.

¿Volverá a abrir el camino a Farellones?

Desde TransporteInforma confirmaron la alerta de tránsito, señalando que la reanudación del flujo hacia la alta montaña se mantendrá en constante evaluación según cómo evolucione la congestión en la zona, por lo que no hay una hora definida para la reapertura del tránsito.

Por ahora, el acceso a la Ruta G-21 hacia Farellones, así como a las vías a La Parva, El Colorado y Valle Nevado, se mantiene restringido. Las autoridades llamaron a la paciencia y a no intentar subir a la cordillera mientras Carabineros intenta ordenar el tráfico.

Todo sobre Sistema frontal