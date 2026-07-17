¿A qué hora lloverá más fuerte en Santiago? Este será el peak del sistema frontal este viernes

17 jul. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago y gran parte del país viven uno de los sistemas frontales más fuertes de los últimos años; sin embargo, las precipitaciones seguirán aumentando su intensidad durante la tarde y noche de este viernes en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, el momento más complejo del sistema frontal coincidirá con el horario en que miles de personas regresan a sus hogares.

Hasta el momento, Santiago ya acumula cerca de 70 milímetros de agua caída, una cifra que seguirá aumentando durante las próximas horas debido a la intensificación de las lluvias.

¿A qué hora lloverá más fuerte en Santiago?

Sepúlveda explicó que el peak de las precipitaciones se registrará entre las 18:00 y las 23:00 horas, aunque podrían mantenerse intensas incluso hasta cerca de la medianoche.

"El peak ya se intensificó durante la tarde, pero a partir de las 18:00, 19:00 horas va a ser una lluvia intensa y se va a mantener así hasta las 23:00 horas o cerca de la medianoche. O sea, el lapso de justo la hora de salida del trabajo y el regreso a casa", señaló.

Los riesgos de la fuerte lluvia en Santiago

El experto indicó que una de las principales preocupaciones es el aumento del caudal del río Mapocho, que no solo transportará basura, sino también una gran cantidad de sedimentos acumulados durante los meses secos.

Asimismo, destacó que la nieve que está cayendo desde los 1.500 metros de altura ayuda a reducir parcialmente el volumen de agua que llega a los valles, aunque advirtió que las precipitaciones previstas para las próximas horas seguirán siendo el principal factor de preocupación en la capital.

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