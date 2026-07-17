Alcaldesa de Viña tras alerta SAE preventiva por aumento del estero Marga Marga: "Puede que tengamos que cerrar los puentes"

17 jul. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una alerta SAE preventiva fue emitida durante la jornada en Viña del Mar debido al aumento del caudal del estero Marga Marga, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro del país. La medida busca evitar que vecinos se acerquen a la ribera del estero y a sectores cercanos a los puentes, mientras los equipos técnicos monitorean minuto a minuto el comportamiento del cauce.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, explicó que “la Dirección de Obras Hidráulicas ha dicho que por lo pronto el estero está respondiendo de manera adecuada, que las aguas están saliendo bien, pero que hay una alerta en la que tenemos que salir de los puentes, ojalá concientizar, no desplazarnos”, señaló la jefa comunal.

La autoridad comunal agregó que la combinación entre las intensas precipitaciones y las marejadas anormales genera una condición especial, ya que el agua del mar dificulta la evacuación natural del estero hacia el océano. Por ello, hizo un llamado a la comunidad a permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios.

“Si es que aumenta un poquito más la precipitación, puede que tengamos que cerrar los puentes. Si eso sucede, necesito que estemos alerta y ahí ya Senapred nos va a indicar por dónde va a ser el cambio de ruta, pero eso va a generar tiempos de traslado largos e inconvenientes que no queremos que ocurran”, afirmó Ripamonti.

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