Retiran con éxito cruz de iglesia Los Carmelitas en Viña tras inclinación provocada por sismo: "Compromiso con la comunidad"

28 jun. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo se concretó con éxito el retiro de la cruz de la iglesia Los Carmelitas, ubicada en Avenida Libertad, en pleno centro de Viña del Mar, luego de que presentara una pronunciada inclinación tras el sismo de magnitud 6,0 registrado el pasado 31 de mayo, con epicentro en Quintero.

La estructura, de seis metros de altura y más de 20 kilos de peso, fabricada en fibra de vidrio, se encontraba instalada a cerca de 40 metros de altura. Debido a la complejidad de la maniobra, se desplegó un amplio operativo de seguridad.

Tras el retiro, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que “el primer objetivo fue siempre resguardar a las personas que transitan diariamente por el sector de Avenida Libertad, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad”.

La jefa comunal agregó que “junto con ello, realizamos una coordinación directa con la iglesia de los Carmelitas, considerando el valor patrimonial e identitario que este templo tiene para Viña del Mar”.

En esa línea, explicó que el trabajo se llevó adelante junto al párroco del recinto, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos de DIDECO y en coordinación con el equipo de Seguridad Pública Municipal.

Además, Ripamonti destacó la labor del equipo de Prevención de Riesgos del municipio, señalando que sus funcionarios “cuentan con certificación para trabajos en altura” y que, gracias a la gestión de una grúa pluma y la preparación técnica del equipo, “pudieron ejecutar esta compleja maniobra de manera segura y exitosa”.

Finalmente, la alcaldesa valoró el operativo, asegurando que este procedimiento “demuestra una vez más el profesionalismo y el compromiso con la comunidad de Viña del Mar”.

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