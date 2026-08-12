Camila Nash protagonizará emotivo reencuentro con JC Rodríguez en 'Volverías con tu ex? 2'

12 ag. 2026 - 15:41 hrs.

Esta noche, “Volverías con tu ex? 2” vivirá un capítulo de alto impacto, que tendrá entre sus momentos más emotivos el reencuentro entre Camila Nash y Julio César Rodríguez, quienes fueron pareja en el pasado.

Durante una actividad que llevará a los participantes a recordar distintos momentos de su infancia, Nash abordará ante Tonka Tomicic la compleja relación que tuvo durante años con su padre y cómo logró reconstruir ese vínculo.

“Yo estaba muy resentida, enojada con él, me cambié el apellido, me expuse en farándula con él y yo lo odiaba. Hasta que Pedro Engel una vez me llamó y me dijo ‘Cami, la estás cag…, es tu papá’. Le dije que no me importa, pero años después lo llamé y le dije ‘sí, me importa, ayúdame’, y comenzamos a hacer terapia. Hoy mi papá es mi partner, mi sostén, mi mejor amigo, tenemos una relación increíble pero que no tiene más de 10 años, no uso el apellido de mi papá. Me siento súper orgullosa de haber cocreado esa relación”, relató.

JC recordó una particular coincidencia

El relato de Camila Nash también motivó la intervención de su expareja, Julio César Rodríguez, quien aseguró conocer de cerca la historia y recordó algunos de los primeros momentos que compartió con ella y su padre luego de que ambos comenzaran a reconstruir su relación.

“Perdón, he querido hablar poco porque conozco harto esta historia. Era súper chistoso porque a veces decían hasta lo mismo al mismo tiempo. De repente nos estábamos tomando un vino y tiraban el mismo chiste los dos, y la Camila me miraba y me decía ‘mi papá es igual a mí’, lo estaba descubriendo. ‘Es igual a ti en todo’, le decía, eso debe ser muy bello también”, contó el animador.

El emotivo momento finalizará con un cariñoso abrazo entre Camila Nash y Julio César Rodríguez, sellando uno de los momentos más significativos del capítulo.

“Volverías con tu ex? 2” mantiene el éxito de audiencia

El emotivo encuentro se podrá ver en una nueva entrega de “Volverías con tu ex? 2”, reality de Mega que ha conseguido una positiva recepción de parte de la audiencia.

El espacio se ha instalado entre los contenidos que han concitado interés de los espectadores, sumando capítulos y momentos que han marcado la conversación en torno al programa.

Esta noche, además de la historia de Nash y Rodríguez, el capítulo abordará nuevamente el tema del supuesto “amarre” de Faloon a Rai y contará con una actividad centrada en los recuerdos de infancia de los participantes.

¿Dónde ver “Volverías con tu ex? 2”

Todos los capítulos de “Volverías con tu ex? 2” están disponibles mediante la suscripción de pago de MegaGO y Disney+.

Quienes quieran acceder a los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación pueden contratar el plan Full de MegaGO.

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