Camila Andrade anuncia que contraerá matrimonio con tiernas postales: "Siii para siempre, mi amor"

11 ag. 2026 - 19:02 hrs.

Camila Andrade sorprendió a sus fans este martes al publicar unas tiernas postales anunciando que contraerá matrimonio con su actual pareja, Jorge Yunge, un empresario de 34 años, oriundo de Talca y que está ligado al rubro inmobiliario.

La modelo ya había confirmado públicamente su relación e incluso hace unas semanas subió unas imágenes de ambos de vacaciones en Europa.

El emotivo mensaje de Camila Andrade en redes

Andrade compartió durante esta tarde una serie de imágenes en las que se aprecia a Yunge arrodillado frente a ella, proponiéndole matrimonio con un lujoso anillo, ambos rodeados de la naturaleza.

Las imágenes estuvieron acompañadas por un breve mensaje de la comunicadora: "Siii para siempre, mi amor", expresó.

De inmediato los comentarios empezaron a aparecer en la publicación y la gran mayoría le deseó mucho éxito en esta nueva etapa de su vida.

"Cami, qué emoción", "son una linda pareja" y "que su amor siga floreciendo", fueron parte de las reacciones en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami Andrade (@cmiandrade)

Todo sobre Camila Andrade