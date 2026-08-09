"Nunca ha habido un coqueteo": Cuco Cerda le responde a Daniela Aránguiz por supuesto acercamiento con Camila Andrade

09 ag. 2026 - 21:35 hrs.

En medio de la polémica entre Daniela Aránguiz y Camila Andrade por un supuesto acercamiento con su pareja, fue el propio José Manuel "Cuco" Cerda quien salió a aclarar la situación y descartar por completo un "coqueteo" con la exMiss Chile.

La advertencia de Daniela Aránguiz a Camila Andrade

La controversia se desencadenó hace algunos días cuando Aránguiz emplazó a la modelo por el supuesto acercamiento con Cerda tras conocerse en el programa en el que ambos trabajan en TV+.

"Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito, yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados", acusó la exMekano en su propio programa de la misma señal.

Tras esto, le advirtió con un "soy mucho más antigua en este canal que usted, señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara".

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"Nunca ha habido un coqueteo"

A raíz de la polémica que no paraba de crecer, Cuco salió a aclarar los cuestionamientos de su pareja, señalando que "con Camila no hay nada más que una relación profesional, de trabajo. Nunca ha habido un coqueteo, nunca ha habido una mala intención, no existe un ofrecimiento tampoco".

"No hubo ni una conversación pasada de tono, ni un ofrecimiento de absolutamente nada, ni un coqueteo", agregó al explicar que "con Camila nos conocemos hace tres o cuatro programas. No hemos tenido más conversación que las que hemos tenido acá frente a todos".

Tras escuchar sus declaraciones en pantalla, Camila agradeció a su compañero por la aclaración: "Era importante que tú lo mencionaras y no yo, porque finalmente se me sindicó en distintos medios como una persona que estaba entremedio de algo que nunca fue".

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