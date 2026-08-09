"Me siento increíblemente honrada": Mon Laferte recibirá importante premio en la próxima entrega de los Hispanic Heritage Awards

09 ag. 2026 - 17:27 hrs.

Mon Laferte se ha convertido en los últimos años en la artista más destacada internacionalmente del país, algo que no solo queda de manifiesto con los logros musicales de la cantante, sino también por el reconocimiento de otros aspectos de su carrera.

Mon Laferte recibirá importante premio internacional

En ese contexto, la chilena recibirá el próximo 10 de septiembre un especial galardón en el marco de los 39.° Hispanic Heritage Awards que se desarrollarán en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

Se trata del "Premio de Justicia Social", con el cual se busca reconocer la labor de Mon en la defensa y visibilización de los Derechos Humanos, la igualdad de género y la justicia social.

El premio considera el trabajo que la cantante ha hecho mediante la música, sus otros proyectos artísticos y las plataformas que utiliza para abordar distintas problemáticas sociales en Latinoamérica y el mundo.

AFP

"Me siento increíblemente honrada"

"Me siento increíblemente honrada. Nunca imaginé que llegaría un momento en mi vida o en mi carrera en el que se reconocería mi labor de llevar a cabo los proyectos que realmente me importan", dijo la cantante a través de un comunicado recogido por Billboard.

"Creo que una de las mayores fortalezas de la comunidad latina es nuestra capacidad para crear vínculos, acogernos mutuamente y cuidarnos los unos a los otros, estemos donde estemos", agregó.

Por último, indicó que "saber que mi trabajo puede contribuir a ese sentido de comunidad, generar un impacto significativo e inspirar a los demás es profundamente gratificante".

Además de Mon Laferte, este año también se reconocerá con el "Premio a la Música" a la actriz y cantautora mexicana Ximena Sariñana y con el "Premio a la Labor Humanitaria" al colectivo The People of Minnesota (El Pueblo de Minnesota), quienes se opusieron a las redadas del ICE impulsadas por Donald Trump.

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