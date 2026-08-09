Meganoticias en el sur de Chile: Intensa nevazón mantiene complicaciones en distintos sectores

09 ag. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

La intensa nevazón que afecta a distintos sectores del sur del país continúa generando dificultades para habitantes, transportistas y hasta animales.

Equipos de Meganoticias se desplegaron en terreno para mostrar la situación en Lonquimay, Ñuble y Melipeuco, donde, pese a que durante esta jornada salió el sol, la nieve dejó caminos con dificultades de tránsito, familias aisladas y cientos de camiones varados.

En Lonquimay, Matías Jeanneret informó que cerca de 600 camiones aún permanecen detenidos en el paso Pino Hachado, algunos desde hace nueve días. El complejo fronterizo continúa cerrado debido a la acumulación de nieve, la formación de hielo y las condiciones del camino.

La situación también genera preocupación por las cargas que transportan los vehículos, además de las condiciones sanitarias y de alimentación de los camioneros que permanecen en el lugar.

En tanto, en Ñuble, el periodista Rodolfo Ríos informó que actualmente existe un corte preventivo en la ruta hacia Nevados de Chillán debido a las condiciones climáticas. Carabineros mantiene controles en el sector y exige el uso de cadenas a los vehículos que buscan acceder a la zona cordillerana.

Mientras, en Melipeuco, Diego Sanhueza mostró las dificultades que enfrentan los vecinos debido a la baja conectividad que afecta a los sectores rurales. El periodista incluso debió recurrir a una conexión satelital para realizar el despacho en vivo.

"Estamos saliendo con la señal de Starlink para poder salir en vivo y conectarnos con ustedes", comentó Sanhueza, dando cuenta de las dificultades de conectividad que persisten en la zona.

A esto se suma que la nieve mantiene a familias aisladas y dificulta el traslado de forraje para los animales, lo que genera preocupación entre los habitantes de los sectores rurales.

Aunque durante esta jornada el sol apareció en algunos puntos, las autoridades mantienen el llamado a extremar las precauciones ante las bajas temperaturas y las condiciones de las rutas.

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